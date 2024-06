Antje Weithaas hält nichts vom Mythos historischer Geigen. Sie hat ihre alte italienische zur Seite gelegt und spielt schon lange ein neu gebautes Instrument. (Kaupo Kikkas)

Ludwig van Beethovens zehn Sonaten für Violine und Klavier zeigen einen spannenden Blick auf den frühen, mittleren und späten Komponisten sowie seine wegweisende Weiterentwicklung der Gattung Violinsonate.

Antje Weithaas und ihr Klavierpartner Dénes Várjon haben in den vergangenen Jahren Beethovens sämtliche Sonaten im Deutschlandfunk Kammermusiksaal eingespielt und die Produktion im Mai 2023 abgeschlossen.

Lyrische Saiten

Auf der letzten im März veröffentlichten Doppel-CD sind Werke aus allen drei Schaffensperioden enthalten und machen damit den "Kosmos" Beethoven besonders erlebbar. Darunter befindet sich auch die sogenannte "Frühlingssonate" in F-Dur (Nr. 5), die wohl bekannteste Violinsonate von Beethoven. Vom Charakter her ähnlich zart, aber weniger bekannt, ist die Violin-Sonate in A-Dur (Nr. 6). Ebenfalls in Dur schreibt Beethoven seine letzte Sonate für diese Besetzung (Nr. 10). Gemeinsam mit der ersten Sonate (D-Dur) unterstreichen Weithaas und Várjon damit Beethovens lyrische Seite.

Neue Produktionen aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal



Ludwig van Beethoven

Violinsonaten Nr. 1, 5, 6 & 10

Antje Weithaas, Violine

Dénes Várjon, Klavier