Welternährungstag Zu viel Essen landet im Müll

Viele Verbraucher schmeißen Lebensmittel in den Müll, obwohl sie eigentlich noch genießbar wären. Grund dafür: das Mindesthaltbarkeitsdatum - das oft falsch verstanden wird. Auch der Handel ist mit dafür verantwortlich, dass zu viel Brot, Gemüse und Fleisch in der Tonne landet. Die Bundesregierung will gegensteuern.

Von Anna Dangel

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek