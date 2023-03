UN-Wassergipfel in New York

Aktionsplan zum Schutz von Trinkwasser und Biotopen beschlossen

Die UN-Wassserkonferenz in New York hat einen Aktionsplan mit 689 Selbstverpflichtungen im Wert von rund 750 Milliarden Dollar beschlossen. Die Vorhaben reichen von Trinkwassermanagement in Afrika bis zu lokalem und internationalem Biotopschutz.

Passenheim, Antje | 25. März 2023, 06:41 Uhr