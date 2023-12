Italien

EU will mehr Wettbewerb beim Strandleben

Wer in Italien Urlaub macht, muss für den Platz am Strand oft zahlen. Denn der Staat vergibt Lizenzen an Strandbetreiber, die Liegen und Sonnenschirme vermieten - häufig seit Jahrzehnten an dieselben Unternehmer. Der EU ist das zu wenig Wettbewerb.