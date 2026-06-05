Bundeskanzler Merz beim EU-Westbalkan-Gipfel (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Europäische Union müsse zeigen, dass sie erweiterungsfähig sei, fügte er hinzu. Einige Staaten seien schon so weit, insbesondere das Gastgeberland Montenegro. Gestern hatten Frankreich und Deutschland ein Papier in Umlauf gebracht, in dem sie neuen Schwung für die EU-Erweiterung forderten. Darin warben sie unter anderem für einen schrittweisen Integrationsprozess. Konkret sollen Kandidaten schon vor Vollzug des Beitritts unter bestimmten Umständen vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt bekommen.

"Große Erwartungen" in Montenegro

Der Leiter der Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Serbien und Montenegro, Devcic, sprach - ebenfalls im Deutschlandfunk - von großen Erwartungen an das Treffen. Es sei das erste Mal seit der Unabhängigkeit vor 20 Jahren, dass ein Gipfel dieser Größenordnung in Montenegro stattfinde. Das Land habe den ambitionierten Plan, 2028 der Europäischen Union beizutreten. Dafür müssten in diesem Jahr noch mehrere Vorgaben erfüllt werden. Devcic führte aus, dass ein EU-Beitritt Montenegros auch positive Effekte auf andere Länder des Westbalkans haben könnte.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.