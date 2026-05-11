Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme des Sin-Nombre-Hantavirus (imago / Depositphotos / imagepointfr via imago-images.de)

Bei einer französischen Passagierin sei der Erreger nach dem Verlassen des Schiffs nachgewiesen worden, teilte die WHO mit. Es handele sich um den siebten bestätigten Fall. Die erkrankte Frau sei unmittelbar nach ihrer Ankunft in Paris isoliert worden. Einen Bericht über einen weiteren positiven Test bei einem US-Passagier hat die WHO vorerst nicht bestätigt. Die Laborergebnisse bei dem Mann seien nicht eindeutig, erklärte eine Sprecherin.

Das Schiff hatte gestern die spanische Insel Teneriffa erreicht. Seither wurden fast 100 Passagiere ausgeflogen. Darunter sind auch vier Deutsche. Sie befinden sich inzwischen auf einer Isolierstation im Universitätsklinikum Frankfurt. Von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit kann es Experten zufolge bei diesem Erreger bis zu 45 Tage dauern.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.