Zerstörungen im Norden des Gazastreifens (AP / Leo Correa)

WHO-Chef Tedros schrieb im Onlinedienst X, über 10.000 Menschen in dem Palästinensergebiet benötigen noch immer medizinische Hilfe. Daher hingen Leben davon ab, dass andere Länder dem Beispiel Jordaniens folgten. Gestern hatte die WHO eine Evakuierung von 35 Patienten aus dem Gazastreifen eingeleitet. Demnach handelte es sich überwiegend um Kinder, die zudem von 72 Familienmitgliedern begleitet wurden. Nach Angaben der UNO-Organisation ist das Gesundheitssystem in dem Palästinensergebiet nicht mehr funktionstüchtig.

Hintergrund seien die israelischen Luftangriffe sowie der Mangel an medizinischen Hilfsgütern, Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.