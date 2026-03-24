Zusammenstoß

Der Abschnitt bleibe voraussichtlich bis zum Abend gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit. Es komme zu Ausfällen und Verspätungen von rund 45 Minuten. Betroffen seien etwa Verbindungen von Frankfurt am Main nach Hamburg, Berlin und Dresden.
Gestern war bei Gelnhausen in Hessen ein ICE-Zug mit dem Greifarm eines Baggers zusammengestoßen. Eine Person wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde eine Oberleitung beschädigt. Mögliche weitere Schäden an der Strecke würden derzeit untersucht.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.