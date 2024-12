Nach dem Sturz des Machthabers

Achtung: Der Text umfasst teils drastische Schilderungen von Gewalt, die verstörend wirken könnten.

Jahrzehntealte, wahrscheinlich jahrhundertealte Foltermethoden kamen zur Anwendung, wie der weltweit erste Prozesses wegen Staatsfolter in Syrien gegen zwei Funktionäre von Assads Geheimdiensten hervorbrachte . Das Verfahren wurde von 2020 bis 2022 in Deutschland, in Koblenz geführt. Häftlinge sind demnach mit Schlagstöcken, Kabeln, Schläuchen geschlagen, in Autoreifen (dulab) gezwängt und in dieser hilflosen Position misshandelt oder auf einen so genannten "deutschen Stuhl" gesetzt worden; ein Foltergestell aus beweglichen Teilen, das den Oberkörper überdehnen kann bis zum Bruch der Wirbelsäule. Insgesamt sind dutzende Foltermethoden dokumentiert. Hinzu kommen sadistische Exzesse von Wärtern.