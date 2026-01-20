Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im engen Austausch (picture alliance / NurPhoto / Emmanuele Contini)

Bundesfinanzminister Klingbeil sagte bei einem Besuch seines französischen Kollegnen Lescure in Berlin, man bereite mit den europäischen Partnern Gegenmaßnahmen vor für den Fall, dass Trump seine Drohungen im Grönland-Streit aufrechterhalte. Man lasse sich nicht erpressen. Zugleich betonte Klingbeil, man könne auch weiterhin mit Washington über Sicherheitsinteressen und strategische Rohstoffe in Grönland sprechen. Es sei aber wichtig, Präsident Trump die Grenzen aufzuzeigen.

EU plant Gegenzölle im Wert von 93 Milliarden Euro

Bundesaußenminister Wadephul (CDU) stellte die ursprünglich für Mittwoch geplante Unterzeichnung des EU-Handelsabkommens mit den USA infrage. Damit würden ab 6. Februar automatisch zusätzliche Zölle für die USA im Volumen von 93 Milliarden Euro gelten. Diese würden etwa für US-Bourbon, Flugzeugteile, ​Sojabohnen ​und Geflügel gelten. Das Europäische Parlament hat nach Angaben von EVP-Chef Weber die Verabschiedung des Abkommens auf unbestimmte Zeit verschoben.

Macron schlägt "Handels-Bazooka" vor

Frankreich signalisierte, die Aktivierung des sogenannten Anti-Coercion Instrument (ACI) beantragen zu wollen, wie es aus dem Umfeld von Präsident Macron hieß. Das Instrument wird auch als "Handels-Bazooka" bezeichnet, weil es der EU weitreichende und flexible Möglichkeiten gibt. Das Gesetz ermöglicht, Vergeltungszölle auf den Import von US-Waren zu verhängen. Zudem könnten US-Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden – oder für bestimmte Produkte Ein- und Ausfuhrbeschränkungen erlassen werden.

Auslöser ist die Ankündigung von US-Präsident Trump, ab dem 1. Februar einen zusätzlichen zehnprozentigen Zoll auf Waren aus bestimmten EU-Ländern zu erheben, die sich gegen einen US-Kauf oder eine Annexion des zu Dänemark ​gehörenden Grönlands wehren. Deutschland und die übrigen betroffenen Länder kritisierten die angekündigten Sonderzölle in einer gemeinsamen Erklärung scharf.

