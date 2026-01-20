Vergangenes Wochenende wurde nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen das Mercosur-Abkommen in Paraguays Hauptstadt Asunción unterzeichnet. (AFP / LUIS ROBAYO)

Der Grönland-Konflikt zeige, dass sich Europa neue Märkte erschließen müsse, hieß es vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Der für Volkswirtschaft zuständige Bundesgeschäftsleiter Völz führte im MDR aus, je mehr Absatzmärkte Europa habe, desto unabhängiger seien deutsche Unternehmen von überraschenden Entscheidungen eines US-Präsidenten. Ähnlich äußerte sich die Handelskammer Hamburg

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos kündigte EU Kommissionspräsidentin von der Leyen den Abschluss weiterer Freihandelsabkommen an, unter anderem mit Indien. Vertreter der EU-Staaten sowie der südamerikanischen Länder Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay hatten am Wochenende das Mercosur Abkommen unterzeichnet; nach mehr als 25 Jahren Verhandlung.

