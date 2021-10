Wer sind die diesjährigen Wirtschafts-Nobelpreisträger?

Den Wirtschafts-Nobelpreis teilen sich im Jahr 2021 David Card für seine empirische Forschung im Feld der Arbeitsökonomie sowie Joshua D. Angrist und Guido W. Imbens für ihre methodischen Arbeit zur Analyse von Kausalzusammenhängen. Alle drei Ökonomen leben und arbeiten den USA.

David Card wurde 1956 in Guelph, Kanada geboren und promovierte 1983 an der Princeton Universität. Derzeit arbeitet er an der University of California, in Berkeley, USA.

Joshua D. Angrist, geboren 1960 in Columbus, Ohio, USA, promovierte 1989 ebenfalls an der Princeton University, USA. Er ist Ford Professor of Economics am Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.

Guido W. Imbens, geboren 1963 in Eindhoven, Niederlande, promovierte 1991

an der Brown University, USA. Er ist Professor an der Stanford University, USA.

Das Preisgeld von 10 Millionen schwedischen Kronen geht zur einen Hälfte an David Card und zur anderen Hälfte an Joshua Angrist und Guido Imbens.

Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2021: David Card, Jousha Angrist und Guido Imbens. (Nobel Prize Outreach 2021/Niklas Elmehed)

Was ist das Besondere am Wirtschafts-Nobelpreis?

Der Preis geht nicht auf Alfred Nobel zurück, sondern wurde erst 1969 zum ersten Mal verliehen. Er trägt daher auch den Namen: Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Jedes Jahr wird daher diskutiert, ob er so relevant ist wie die anderen Preise.

Dem tatsächlichen Begebenheiten nach handelt es sich als keineswegs um einen Preis zweiter Klasse. Fakt ist jedoch: Alfred Nobel hat den Preis nicht gestiftet, er selbst wie auch seine Erben sollen die Wirtschaftswissenschaften nicht für voll genommen haben.

Diese Haltung wird von der "Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften" durchaus respektiert. Beispielsweise werden die Namen der Preisträger nicht im offiziellen Verzeichnis der Nobelpreisträger vermerkt, sondern nur in einem Anhang. Die Namen der Preisträgerinnen und Preisträger werden lediglich auf dem Rand der Nobel-Medaille eingraviert und nicht auf der Fläche.

Hier finden Sie unser Nobelpreis-Dossier (Kay Nietfeld/dpa)

Das Auswahl-Verfahren ist allerdings genauso wie bei den naturwissenschaftlichen Preisen. Er wird am gleichen Tag verliehen wie die anderen Preise und ist genauso hoch dotiert – mit neun Millionen schwedischen Kronen, also ungefähr 830.000 Euro.

Wirtschafts-Nobelpreis - wo sind die Frauen?

Bisher haben erst zwei Frauen den Sonderpreis in Gedenken an Alfred Nobel bekommen. 2009 wurde die inzwischen verstorbene Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom für ihre Forschung über gemeinschaftliches Eigentum ausgezeichnet. Ostrom selbst hatte sich nach ihrer Ehrung optimistisch gezeigt, dass sie nicht die letzte Preisträgerin sein würde.

Im letzte Jahr folgte Esther Duflo. Sie ist gleichzeitig die jüngste jemals mit dem Preis ausgezeichnete Person. Ihr Fokus lag auf der Untersuchung ökonomischer Sachverhalte im normalen Leben. Damit hat sie auch die evidenzbasierte Wirtschaftspolitik vorangebracht. Inhaltlich hat sie sich vor allem mit sozialen Themen um Entwicklungspolitik und Armutsbekämpfung beschäftigt. Das wiederum würde dem Anspruch gerecht, den Alfred Nobel an die Preisvergabe hatte: Die geehrte Forschung möge dem Wohle der Menschheit dienen.

Wo bleiben die Deutschen beim Wirtschafts-Nobelpreis?

Im Vergleich zu anderen Nobel-Disziplinen sind deutsche Preisträger beim Wirtschafts-Nobelpreis unterrepräsentiert. Unter den Ökonominnen und Ökonomen wurde einzig und allen Reinhard Selten 1994 ausgezeichnet – zusammen mit John Nash und John Harsanyi für ihre Leistungen auf dem Feld der Spieltheorie.

Bei genauem Hinsehen lässt sich aber eher eine US-amerikanische Dominanz als eine deutsche Unter-Repräsentiertheit erkennen. Eine Erklärung in der Wirtschaftswissenschaft wäre, dass Ökonomie, die Volkswirtschaftslehre etwa in den USA, ein sehr beliebtes Studienfach ist. Die Basis ist also auch durchaus größer als in anderen Ländern.

Gelegentlich wird von Ökonomen zudem die Ausrichtung der deutschen Wirtschaftswissenschaft kritisiert: Die Universitäre Forschung in Deutschland befasst sich noch häufig mit dem Prinzip des Ordo-Liberalismus, also dem staatlichen Ordnungsrahmen für die Wirtschaft. International ist dies eher ein unterbelichtetes Forschungsfeld.

Quellen: Silke Hahne, Dlf