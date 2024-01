Neue Streiks

Jetzt gehen Ärzte und Busfahrer in den Aufstand

Der Bahnstreik ist gerade zu Ende gegangen, da kündigen sich bereits die nächsten Streiks an. Der Marburger Bund ruft die Ärzte an Unikliniken zum Warnstreik auf. Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag deutschlandweit den Nahverkehr lahmlegen.