Spitzentreffen

Blick auf das Bundeskanzleramt (Getty Images / iStockphoto / hanohiki)

Es gehe darum, möglichst große Schnittmengen in zentralen und teils hoch umstrittenen Reformfeldern auszuloten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Arbeitgeberverbands BDA, des Industrieverbands BDI, der Industrie- und Handelskammer sowie des Deutschen Handwerks.

Die Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Engelmeier, warnte vor weiteren Belastungen. Sie hoffe auf Entscheidungen, die Reformen nicht als Kürzungsprogramm verstünden, sondern als Auftrag für mehr soziale Sicherheit, gerechte Finanzierung und spürbare Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Ähnlich äußerte sich VdK-Präsidentin Bentele.

Morgen Abend treffen sich führende Politiker der schwarz-roten Koalition im Kanzleramt in Berlin mit Gewerkschaften und Arbeitgebern. Themen sind die Reformvorhaben in den Bereichen Steuern, Arbeit, Soziales und Bürokratieabbau. Die Generalsekretäre von CDU und SPD, Linnemann und Klüssendorf, hatten deutlich gemacht, dass sie von dem Treffen keine Entscheidungen erwarten.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.