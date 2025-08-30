Drei Millionen Arbeitslose

Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber (picture alliance / IAB/dpa)

Der Ökonom vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagte im Deutschlandfunk, man sei drei Jahre in die falsche Richtung gelaufen. Deutschland müsse die Transformation schaffen, sonst werde es im Winter wieder so viele Arbeitslose geben. Der Anstieg im August sei auf die Ferienzeit zurückzuführen.

Die Industrie sei aufgrund der Rezession massiv unter Druck, betonte Weber. Die Branche verliere jeden Monat 10.000 Jobs. In anderen Bereichen wie etwa der Pflege oder der Rüstung gebe es neue Arbeitsplätze, aber das reiche nicht aus. Man müsse nun in die Infrastruktur der Zukunft investieren. Außerdem müsse es eine klare und verlässliche wirtschaftspolitische Linie geben, meinte Weber.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.