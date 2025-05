Nach Gletscherabbruch

Wissenschaftler: "Kein zwingender Zusammenhang mit Klimawandel" - Lötschental einer weiteren Katastrophe entgangen

Der Gletscherabbruch im Lötschental in der Schweiz müsse nicht zwangsläufig in Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen, sagte der Glaziologe Matthias Huss von der ETH Zürich im Deutschlandfunk. Allerdings sehe man in den letzten Jahren eine Häufung ähnlicher Ereignisse.