Wundersame Informationsfeldtheorie Gewusst wie: schlechte Daten, gute Bilder

Der ESA-Satellit Gaia misst von über einer Milliarde Sternen in der Milchstraße Position und Farbe. Eine Gruppe um Torsten Enßlin vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching hat aus diesen Daten nun die Verteilung von Staubwolken in unserer Galaxis rekonstruiert, die das Sternenlicht verfärben und schwächen.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek