Wunderschöne atmosphärische Phänomene Die schillernde Mondkorona

Ziehen dünne Wolken vor Sonne und Mond entlang, so kommt es oft zu einer Korona. Besonders schön ist eine Mondkorona. Nah am Mond ist das Licht eher bläulich-weiß, weiter außen erscheint die Korona in roten Tönen.

Von Dirk Lorenzen

