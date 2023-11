Yella Hertzka

Feministin, Pazifistin, Gartenbaupionierin

Yella Hertzka war in Vergessenheit geraten, dabei engagierte sie sich vielseitig: Sie war in der Frauenbewegung aktiv und gründete eine Gartenbauschule für Mädchen. Am 13. November 1948 ist sie in Wien gestorben.

Kaindlstorfer, Günter | 13. November 2023, 09:05 Uhr