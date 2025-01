Auto fährt in Menschenmenge in New Orleans (dpa / Gerald Herbert)

Ein Mann war im Ausgehviertel "French Quater" im Zentrum der Stadt bei Feierlichkeiten zum Jahreswechsel mit einem Pick-up-Truck und hoher Geschwindigkeit durch eine schmale Straße gerast und hatte dabei gezielt Menschen überfahren. Er wurde später bei einem Schussswechsel mit der Polizei getötet, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden. Am Tatort wurde nach Angaben der Ermittler auch mindestens ein mutmaßlicher Sprengsatz gefunden.

Das FBI stuft die Tat als Terrorakt ein und teilte am Abend Einzelheiten zum Attentäter mit. Demnach handelt es sich um einen 42-jährigen US-Bürger mit arabischem Namen aus Texas, der früher als Soldat in der amerikanischen Armee diente. Im Tat-Fahrzeug wurde eine Flagge der Terrormiliz IS gefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutet die Polizei Hintermänner der Tat.

Präsident Biden sagte den Ermittlern jede erforderliche Unterstützung seiner Regierung zu. Der Gouverneur des Bundesstaats Louisiana, Landry, sprach auf X von einem "schrecklichen Akt der Gewalt". Bundeskanzler Scholz verurteilte die Tat als sinnlosen Hass, durch den fröhlich feiernde Menschen aus dem Leben gerissen oder verletzt worden seien. Die EU-Außenbeauftragte Kallas erklärte, es gebe "keine Entschuldigung für Gewalt dieser Art".

