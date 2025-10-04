Propalästinensische Aktivisten auf dem Weg nach Gaza. (AP)

Nach Angaben des israelischen Außenministeriums wurden 137 Aktivisten in die Türkei gebracht, darunter Staatsangehörige aus den USA, Italien, Großbritannien und der Schweiz. Laut Auswärtigem Amt befinden sich 14 Deutsche in Israel in Gewahrsam.

Die israelische Marine hat seit Mittwoch zahlreiche Schiffe mit mehr als 400 Menschen an Bord abgefangen. Die Aktivisten hatten angegeben, sie wollten Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Kritiker hielten ihnen eine Provokation Israels vor. Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen 2007 hatte Israel eine Seeblockade gegen das Gebiet verhängt.

