Asylbewerber-Debatte

Bundeszahnärztekammer kritisiert CDU-Chef Merz. (imago images / Steinach / Sascha Steinach via www.imago-images.de)

Der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Benz, sagte der Zeitung "Wirtschaftswoche", er könne die Aussagen von Friedrich Merz nicht nachvollziehen - sie seien völlig unzutreffend. Merz hatte in der Debatte um Zuwanderung erklärt, Asylbewerber ließen sich die Zähne neu machen, während deutsche Bürger keine Termine bekämen. Dem widersprach Benz und erklärte, dass man beim Zahnarzt in der Regel problemlos Termine bekomme. Wer starke Schmerzen hat, werde immer bevorzugt behandelt. Benz sagte, die derzeit übliche politische Polterei löse keine Probleme. Es sei dringend mehr Sacharbeit in der Politik gefragt.

Kritik von SPD und Grünen

Bundesinnenminister Faeser, SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen eineinhalb Wochen, widersprach Merz umgehend. „Das ist erbärmlicher Populismus auf dem Rücken der Schwächsten. Wer so spricht, spielt Menschen gegeneinander aus und stärkt nur die AfD“, schrieb Faeser auf der Plattform X, vormals Twitter. „Und es ist falsch: Denn Asylsuchende werden nur behandelt, wenn sie akut erkrankt sind oder unter Schmerzen leiden.“ Die Grünen-Vorsitzende Lang erklärte, Merz spiele bewusst Gruppen gegeneinander aus und verbreite Falschinformationen.

Weber: Merz spricht an, was Menschen bewegt

Unterstützung bekam Merz vom Vorsitzenden der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber. Merz spreche das an, was die Menschen auf der Straße bewege, sagte Weber im Deutschlandfunk. Es sei in der Tat die Frage, ob die Sozialstandards für abgelehnte Asylbewerber so hoch sein müssten wie in Deutschland.

Die geltende Regelung sieht in den ersten 18 Monaten des Aufenthalts nur eine Behandlung akuter Erkrankungen und bei Schmerzzuständen vor. Nach dieser Zeit werden Asylbewerber von den gesetzlichen Krankenkassen betreut und erhalten etwa dieselben Leistungen wie andere Versicherte.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.