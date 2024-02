Ukrainischer Botschafter

Makejew: Über 120.000 Fälle von Kriegsverbrechen registriert

Russland habe gegen die Ukraine einen "der brutalsten und genozidalen" Kriege gestartet, so der ukrainische Botschafter in Berlin, Makejew. Der Krieg dauere seit zehn Jahren an. Sein Land werde noch viele Gräueltaten an der Bevölkerung entdecken.