Fahrradsternfahrt des ADFC Berlin (dpa-news/Christophe Gateau)

Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich daran zehntausende Menschen. Zahlreiche Straßen waren wegen der als Demonstration angemeldeten Aktion für Autos gesperrt. Auf 20 Strecken über insgesamt 1.000 Kilometern Länge fuhren die Menschen in die Innenstadt. Die Veranstaltung soll laut ADFC die Forderung nach einem besseren Fahrradverkehr untersreichen. So müsse die Politik die Belange der Radfahrer ernst nehmen und mehr in sichere Radwege investieren.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.