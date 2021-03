Zodiakallicht jetzt gut zu sehen Der staubig leuchtende Abendhimmel

Zum Sonnensystem gehören acht Planeten, viele Monde, eine Unzahl an Asteroiden und Kometen – und jede Menge Staub. Die Myriaden von Staubteilchen sind in den kommenden anderthalb Wochen am Abendhimmel zu sehen.

Von Dirk Lorenzen

