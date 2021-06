2017 waren die vier Norwegen bereits in Deutschland live zu sehen, 2019 spielten sie beim Bluesfest Eutin - seitdem hat die Corona-Pandemie auch diese Band am Vorankommen gehindert. Doch Maldito zeigen sich mit gutem Zusammenspiel und tollen Kompositionen - und jeder der vier Musiker überzeugt an seinem Instrument.

Maldito:

Vegard Trenmo Ring, Gesang, Gitarre

Bendik A. Brevik, Gitarre

Jon Olav Alstad, Bass

Gard Rognskog Nødset, Schlagzeug