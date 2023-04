Zuckerersatz in der Nahrung

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kam 2023 in einer Stellungnahme zu dem Schluss, die fünf am häufigsten verwendeten chemisch hergestellten Süßstoffe - Sucralose, Acesulfam-K, Saccharin, Aspartam und Cyclamat - würden die Gesundheit offenbar nicht beeinträchtigen. Das BfR bemängelt aber die unzureichende Studienlage. Es gibt zwar zahlreiche Studien dazu, allerdings wurde meisten nicht an Menschen, sondern an Tieren geforscht.