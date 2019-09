Zum Tod von Kiran Nagarkar Das Leben nach der Kolonialzeit

Der indische Schriftsteller Kiran Nagarkar hatte eine große Leserschaft in Deutschland. Am 5. September ist er im Alter von 77 Jahren in Mumbai gestorben. Er war "einer der bedeutendsten Autoren des postkolonialen Indien", sagte Literaturkritikerin Sigrid Löffler im Dlf.

Sigrid Löffler im Gespräch mit Maja Ellmenreich