US-Zölle in Kraft

China stellt sich offenbar auf Handelskrieg ein

Die zusätzlichen US-Zölle sind in Kraft getreten. Während die EU moderat reagierte, ist China offenbar bereit, einen Handelskrieg zu führen. Peking kündigte Gegenzölle von 70 Prozent auf US-Produkte an. Das Land hat noch weitere Hebel in der Hand.