Einsatzkräfte einer für Waldbrände spezialisierten Feuerwehr aus Nordrhein-Westfalen unterstützen die Brandbekämpfung im Gebiet bei Moreda. (picture alliance / dpa / Sven Kaeuler)

Die Behörden teilten mit, in der Provinz Cáceres im Westen des Landes seien mehr als 800 Einwohner in Sicherheit gebracht worden. Im Nordosten fachten starke Winde einen Waldbrand wieder an. Auch Einsatzkräfte aus Deutschland beteiligen sich an den Löscharbeiten in Spanien. Eine Einheit aus Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens angefordert und ist in der nordwestlichen Region Kastilien-León im Einsatz. Die Feuer in den Regionen Madrid, Ávila und Toledo sind inzwischen weitgehend eingedämmt.

Ausbreitung der Brände in Giechenland

In Griechenland mussten zahlreiche Orte westlich von Athen evakuiert werden. Außerdem brennt es im Norden der Halbinsel Peloponnes. Sehr schnell breiteten sich die Feuer zuletzt vor allem in der Region rund um das Dorf Porto Germeno aus. Starker Wind ließ den Einsatz von Löschhubschraubern kaum zu. 500 Feuerwehrleute sind im Einsatz, darunter auch Helfer aus Rumänien und Frankreich sowie viele Freiwillige. In Frankreich hat sich die Lage etwas entspannt. In der Türkei wurden nach Behördenangaben hunderte Waldbrände gelöscht.

Auch Feuer in den USA

Ein sich rasch ausbreitender Waldbrand hat die Großstadt Spokane im Nordwesten der USA erreicht und tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Der Gouverneur des Bundesstaats Washington, Ferguson, rief den Notstand aus. Im gesamten Bundesstaat Washington brannten nach Angaben des Gouverneursbüros zwölf große Feuer auf einer Gesamtfläche von mehr als 80.900 Hektar. Washington erlebt das vierte Dürrejahr in Folge - so viele hintereinander wie noch nie.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.