Zypern Flüchtlingsinsel in Not

Weil fast alle anderen Fluchtrouten dicht sind, kommen immer mehr Menschen nach Zypern: In keinem EU-Land suchen derzeit so viele Geflüchtete Asyl wie auf der Mittelmeerinsel. 2018 waren es 8000 Menschen - 70 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die größte Gruppe kommt aus Syrien. Sie erreichen das Land entweder per Boot oder über den türkischen Teil der Insel.

Von Michael Frantzen