1968 und der Katholikentag Befreiung durch Franziskus?

Der Katholikentag in Münster 2018 erinnert an den Katholikentag in Essen 1968. Neben Pillen-Debatte oder Befreiungstheologie geht es dabei auch um die Frage: Kann Papst Franziskus die politischen Impulse von damals aufnehmen und weiterführen?

Kirsten Dietrich im Gespräch mit Andreas Main

