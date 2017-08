Diese Sendung können Sie nach Ausstrahlung sieben Tage nachhören.

Henning Wehland ist Musiker, Sänger, Songschreiber und Produzent. Früher machte er Musik in kleinen Kellern, coverte das Repertoire der Red Hot Chilli Peppers und versuchte möglichst amerikanisch zu klingen. Heute folgt der gebürtige Bonner mit Mitte vierzig dem Titel seines aktuellen Soloalbums "Der Letzte an der Bar" und sinniert melancholisch über sein eigenes Leben.

Rock, Radau und Reifejahre

In den Neunzigerjahren sorgte Henning Wehland für Furore und Umsatz mit seiner Band H-Blockx, seit 2007 ist er festes Mitglied der Söhne Mannheims, und vor kurzem landete er den Chart-Hit "Bonnie & Clyde" zusammen mit Sarah Connor.

Musiker mit Organisationstalent

Darüber hinaus besitzt der Künstler eine eigene Agentur. Er ist Manager von The Boss Hoss und auch als Juror in der Casting Show "The Voice Kids" in Erscheinung getreten. Leiten lässt er sich von dem bodenständigen Wahlspruch: "Wer etwas verändern will, muss bei sich selber anfangen."