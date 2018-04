Carolin Emcke ist eine der wenigen Autorinnen, die in ihrer Populismuskritik nicht selbst dem Populismus verfällt. »Gegen den Hass« - so ihr Buchplädoyer. Im Jahr 2016 wurde sie mit dem »Friedenspreis des Deutschen Buchhandels« ausgezeichnet.

Freie Publizistin seit 2014

Sie wuchs in Hamburg und Wuppertal auf und studierte in Frankfurt am Main, in London sowie an der Harvard-Universität in Cambridge Philosophie, Politik und Geschichte. Für den Spiegel und DIE ZEIT berichtete Carolin Emcke aus zahlreichen Krisengebieten, seit 2014 ist sie als freie Publizistin tätig. In ihren Büchern und Artikeln beschäftigt sich die heute 50-jährige Autorin vor allem mit Gewalt, Homosexualität und Gerechtigkeit.

Zur Aufnahme für Klassik-Pop-et cetera joggte Carolin Emcke ins Studio – enthusiastisch, weil sie schon seit Jahren weiß, welche Platten sie auflegen will. Sie sei ein Fan der Sendung. Und bitte: Es sei an der Zeit, dass sie mehr Fans bekommt. Und natürlich Richard Strauß. Sonst vergesse den noch jemand.

Musik-Laufplan

Titel: Nun komm' der Heiden Heiland Choralbearbeitung für Orgel, BWV 659 Bearbeitung für Klavier von Ferruccio Busoni, Kindermann B 27 Nr. 4

Länge: 04:04

Solist: Murray Perahia (Klavier)

Komponist: Johann Sebastian Bach / Ferrucio Busoni

Label: Sony Classical

Best.-Nr: SK 66511

Titel: Blue in green

Länge: 05:37

Interpret: Miles Davis Quintet

Komponist: Miles Davis

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: CK64935

Plattentitel: Kind of blue

Titel: Nuit blanche

Länge: 05:38

Interpret: Tarkovsky Quartet

Komponist: François Couturier

Label: ECM-Records

Best.-Nr: ECM2524

Titel: I wish I knew how it would feel to be free

Länge: 03:08

Interpret: Nina Simone

Komponist: William Edward "Billy" jr Taylor, Richard Lamb

Label: Reader's Digest

Best.-Nr: 071929

Plattentitel: Songs for a better world - Hand in Hand für Frieden und Freundschaft

Titel: Etüde cis-Moll op.2,1 für Klavier Andante

Länge: 02:39

Solist: Vladimir Horowitz (Klavier)

Komponist: Alexandr Skrjabin

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 419499-2

Titel: aus: 3 Duette (für 2 Singstimmen und Klavier),

Aus meinen Tränen spriessen (1838)

Länge: 01:46

Solist: Barbara Bonney (Sopran)

Solist: Angelika Kirchschlager (Mezzo-Sopran)

Solist: Malcolm Martineau (Klavier)

Komponist: Fanny Hensel

Label: Sony Classical

Best.-Nr: SK93133

Titel: I'm getting sentimental over you

Länge: 04:05

Interpret: Thelonious Monk

Komponist: George Bassman

Label: Enlightenment

Best.-Nr: EN5CD9049

Titel: aus: Vier letzte Lieder für Sopran und Orchester, o. Op. AV 150, Beim Schlafengehen

Länge: 06:10

Solist: Jessye Norman (Sopran)

Orchester: Gewandhausorchester Leipzig

Dirigent: Kurt Masur

Komponist: Richard Strauss

Label: Philips

Best.-Nr: 442032-2