Der Tag Life in plastic, it's fantastic?

Plastik ist überall. In unserem Alltag, im arktischen Eis, in den Mägen von Meerestieren - was zunehmend als Problem verstanden wird. Wie lösen wir das? Außerdem: Der Amokfahrer von Toronto soll aus Frauenhass getötet haben. Wie sich misogyne Gedanken in bestimmten Gruppen verbreiten.

Von Ann-Kathrin Büüsker

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek