Dlf-Sportgespräch "Beim Thema Froome stehen wir alle im Leeren"

Die Radprofis stimmen sich gerade bei der Tour Down Under in Australien auf die neue Rennsaison ein. Doch überschattet wird der Start vom Fall Froome. Der britische Tour-de-France-Sieger steht nach einer positiven Dopingprobe in der Kritik - darf aber vorerst noch fahren. "Ein unbedeutender Fahrer, wäre schon längst gesperrt worden", sagte Radprofi Robert Wagner im Dlf.

Nikias Arndt, Jasha Sütterlin und Robert Wagner im Gespräch mit Holger Gerska

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek