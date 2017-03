Franzosen im Ausland Wahlen unter besonderen Umständen

Bei den Parlamentswahlen 2012 konnten Auslandsfranzosen erstmals per elektronischer Abstimmung wählen. In diesem Jahr wird das Verfahren aus Furcht vor Hackerangriffen und Manipulation von außen untersagt. Viele müssen nun wieder weite Anfahrtswege in Kauf nehmen, um ihre Stimme abzugeben.

Von Barbara Kostolnik