Gesellschaft Leben, um zu arbeiten?

Wir definieren uns über unsere Arbeit, sie verleiht unserem Leben Sinn, gibt dem Alltag Strukturen. Ohne Arbeit verlieren wir an Selbstbewusstsein, droht Vereinsamung. Welchen Stellenwert sollte Arbeit in unserem Leben also haben?

Eine Sendung von Esther Körfgen und Petra Ensminger (Moderation)