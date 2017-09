Insekten als Lebensmittel Gegrillte Grillen

Fliegende Ameisen gelten in Kenia als Delikatesse. Auch gerne lebend direkt vom Baum. Aber es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Krabbeltiere, die zu Lebensmitteln verarbeitet werden können. In Kisumu in Westkenia forscht eine Professorin an leckeren Insekten-Gerichten wie Keksen und Würsten aus Grillen.

Von Linda Staude