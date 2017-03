Islamische Theologie Nachwuchsschmiede für eine bessere Integration

Die meisten der hierzulande tätigen Imame und muslimischen Religionslehrer wurden in der Türkei oder in arabischen Ländern geprägt. An der Berliner Humboldt-Universität hat jetzt das sechste islamische Theologieinstitut in Deutschland seine Arbeit aufgenommen. An der Spitze: kein Moslem, sondern ein deutscher Historiker.

Von Claudia van Laak