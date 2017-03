Jahrestag Brüsseler Terroranschlägen Lichtinstallation erinnert an die Opfer

Die Brüsseler Terroranschläge jähren sich am 22. März. Dabei töteten die Attentäter 32 Menschen, viele davon in der Metrostation Maelbeek. Eine Lichtinstallation erinnert dort an diesen Tag und dennoch geht es auch um das Vergessen.

Von Karin Bensch