Der Mannheimer Musiker und prominente Absolvent der Popakademie, Konstantin Gropper alias Get Well Soon, begann 2008 mit seinem hochgelobten Erstling "Rest Now, Weary Head! You Will Get Well Soon". Der Nachfolger "Vexations" bezog sich inhaltlich auf ein Stück des Komponisten Eric Satie, liebäugelte mit diversen Philosophen wie Sloterdijk oder Seneca und präsentierte ein großes Sammelsurium an Instrumenten. Danach kam das eher apokalyptische "The Scarlet Beast O'Seven Heads". Und auf dem letzten, sehr poppigen Album "Love" ging es um die Liebe als Symbol der Hoffnung und des Neuanfangs.

Konstantin Gropper wird politisch

Nun also "Horror" - ein Werk, auf dem der Sänger, Komponist und Multiinstrumentalist aktuelle Ängste beschreibt, die mit gesellschaftlichem Rechtsruck, Kriegen und allgemeiner Verunsicherung einher gehen. "Ich rege mich auf dem neuen Album weit mehr auf, als ich das bisher getan habe", sagte Konstantin Gropper im Deutschlandfunk zu seiner neuen Platte. Das tut er mit orchestraler Musik, die mit Frank-Sinatra-Crooner-Gesang, leicht jazzigen und soundtrackartigen Arrangements besticht. Gropper hat unter anderem mit Kat Frankie und dem neuen Shooting-Star des Kammermusik-Pop, Sam Vance-Law, als Gesangs-Gästen zusammenarbeitet.

