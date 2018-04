"Zwei für mich, einer für dich"

Von Jörg Mühle

Moritz Verlag, 32 Seiten, 12,95 Euro

ab 4

Der Bär findet drei Pilze im Wald. Sein Freund, das Wiesel schmort sie gleich in der Pfanne. Aber drei Pilze für zwei? Beide haben gute Argumente, warum sie einen zweiten Pilz verdienen: "Ich hab sie gefunden!" "Ich hab sie zubereitet", "Ich bin größer!" "Ich muss noch wachsen ..." Da schnappt sich ein Fuchs den dritten. Problem gelöst? Es gibt allerdings noch Nachtisch: drei Walderdbeeren. Ein großartig gezeichnetes Bilderbuch für die Kleinen über das Diskutieren und den Versuch, sich zu einigen. Und über lachende Dritte.

"Stadt am Meer"

Von Joanne Schwartz und Sydney Smith (Illustration)

Aus dem Englischen von Bernadette Ott

Aladin Verlag, 40 Seiten, 18,- Euro

ab 5

Es ist eine alte Tradition: Schon der Großvater hat unter Tage gearbeitet und jetzt der Vater. Während der Junge einen sonnigen Tag mit seinem Freund draußen am Meer verlebt, denkt er an den Vater, der unter dem Meeresboden nach Kohle gräbt. Das ist immer so. Jeden Tag. Und es fühlt sich schwer an und leicht zugleich. Und der Junge weiß, dass auch er eines Tages ein Bergmann sein wird. Mal Meeresglitzern, mal die Schwärze der Kohle und die harte Arbeit unter Tage - die Bilder zeigen das Leben einer Familie, geprägt von der Schönheit des Ortes und von seinem Bergwerk. Sehr poetisch erzählt.

"Gertrude grenzenlos"

Von Judith Burger und Ulrike Möltgen (Vignetten)

Gerstenberg Verlag, 240 Seiten, 12,95 Euro

ab 10

Das neue Mädchen in Inas Klasse ist anders als die anderen und trägt Westklamotten. Ina mag Gertrude, mit ihr spricht sie über Gedichte und über Freiheit, aber dann erfährt sie, dass die Familie einen Ausreiseantrag gestellt hat. Die Lehrer, Inas Mutter, Gertrudes Familie - alle versuchen diese Freundschaft zu unterbinden. Ina will jedoch Gertrude nicht aufgeben. Die Mädchen schmieden einen Plan. Und plötzlich gerät alles, was selbstverständlich war, aus den Fugen. Eine Geschichte über Kindheit und Leben in der DDR und über die Kraft einer Freundschaft.

"Für immer Alaska"

Von Anna Woltz

Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann

Carlsen Verlag, 175 Seiten, 12,- Euro

ab 10

Parker vermisst ihren Hund sehr, aber Alaska musste abgegeben werden, weil der Bruder eine Allergie hat. Das ist schon schlimm, aber noch schlimmer ist, dass der Vater, seitdem das elterliche Geschäft überfallen wurde, nicht mehr aus dem Haus geht. Und am schlimmsten ist, dass Parker Alaska wiedersieht: als Assistenzhund für Sven, den kranken Neuen, den gemeinsten Jungen in ihrer Klasse. Parker beschließt, Alaska zurückzuholen. Blöd, dass das Wohnzimmer, in das sie einbricht, ausgerechnet Svens Schlafzimmer ist. Ein großartiger Roman über die tägliche Angst und Wut, und wie man Wege findet, alles das zu überwinden.

"Herzsturm/Sturmherz"

Von Annette Herzog und Katrine Clante

und Rasmus Bregnhøi (Illustration)

Peter Hammer Verlag, 128 Seiten, 18,- Euro

ab 12

"Bin ich hübsch genug?", "Bin ich cool genug?", "Liebt er mich?", "Findet sie mich nett?" - eine Liebegeschichte, zwei Perspektiven: Storm und Viola. Storm verarbeitet seine Gefühle in Songtexten für die Schülerband und Viola vertraut sich ihrem Tagebuch an. In den aufreibenden Situationen tauchen Fragen auf nach Körper und Sexualität. Magazine, Statistiken und schlaue Bücher werden zur Rate gezogen. Und natürlich die beste Freundin. Als Wendecomic angelegt, laufen Viola und Storm in ihrem Verliebtsein aufeinander zu. Treffpunkt: Mitte. Happyend: Mitte. Sensibel und amüsant entfaltet die ungewöhnlich gestaltete Graphic Novel den ganzen Kosmos verliebter Teenager.

"Zusammen sind wir Helden"

Von Jeff Zentner

Aus dem Englischen von Ingo Herzke

Carlsen Verlag, 365 Seiten, 17,99 Euro

ab 14

Dill und seine religiöse Mutter, Dill und sein Vater im Gefängnis. Dill und Travis und Lydia - Freunde, mit denen man über Zukunft sprechen kann, mit denen man planen kann, mit denen man träumen kann, aus dem Hier und Jetzt zu entfliehen. Gemeinsam kann man so Einiges schaffen. Und zum Glück gibt es Musik und die Gitarre, die Trost spenden. Eine Geschichte von Eltern und Kindern, von Freundschaft und vom Weggehen.

"Karl Marx - Ein radikaler Denker"

Von Wolfgang Korn

Hanser Verlag, 256 Seiten, 19,- Euro

ab 14

Karl Marx, der Mensch. Karl Marx, der Politiker. Karl Marx, der Philosoph. Karl Marx und Friedrich Engels. Wer war der Mann, der "Das Kapital" schrieb? Welchen Einfluss hatte er auf unsere Politik und Gesellschaft? Und was sagt er uns heute? "... nicht nur eine Entdeckungsreise in die Geschichte des 19. Jahrhunderts und in das Leben von Karl Marx, sondern auch eine Erkundung des kapitalistischen Wirtschaftssystems, das heute auch "Globalisierung' genannt wird." Eine spannende Biografie eines großen Denkers.