In der Ahmadiyya fehle eine offen gelebte Kultur des Austauschs mit Andersgläubigen. Die Ahmadis seien abgeschottet, meint Neclar Kelek: "Die Moscheen grenzen sich ab. Das ist sehr fremd für Europa."

Die Gemeinschaft unterscheide sich im Glaubenskern kaum von anderen streng konservativen islamischen Gemeinschaften. Der Koran und die Sunna würden wortwörtlich genommen, so die Soziologin. Damit teile die Gemeinschaft die Welt in Gläubige und Ungläubige. Die Männer würden über das Leben der Frauen, die Älteren über die Jüngeren entscheiden und auch die Verwandtschaftsehe sei häufig, sagte Kelek. Es gebe eine starke soziale Kontrolle und die Mitglieder hätten kaum eine Möglichkeit, sich außerhalb der Gemeinschaft ein Leben aufzubauen.

Zudem sei die Gemeinschaft sehr missionarisch und versuche, den politischen Islam zu verbreiten. Sie baue vergleichsweise viele Moscheen und halte den Islam für die einzig "wahre" Religion, so Necla Kelek. In der Gemeinschaft gebe es keine kritische Auseinandersetzung mit dem Koran. In Deutschland punkte die Ahmadiyya damit, dass sie in vielen islamischen Ländern verfolgt werde. Gewalt lehne die Gemeinschaft aber strikt ab, meint die Publizistin.

Die Ahmadiyya-Gemeinschaft gilt in Hessen seit 2013 und in Hamburg seit 2014 als Körperschaft des öffentlichen Rechts.