Die Partei des neuen französischen Staatspräsidenten Macron geht als klarer Sieger aus der ersten Runde der Parlamentswahl hervor. Laut Hochrechnungen erhält La Republique En Marche zusammen mit der verbündeten Zentrumspartei MoDem mehr als 32 Prozent der Stimmen. Berechnungen zufolge kann die Partei bei der zweiten Runde mit mehr als 400 der insgesamt 577 Sitze im Parlament rechnen - das wäre eine klare absolute Mehrheit.

Das sei ein extrem starkes Zeichen, sagte der Generalsekretär von "La République En Marche", Ferrand, am Abend. Man sei in der Lage, eine stabile und dauerhafte Mehrheit in der Nationalversammlung zu bilden.

Hochrechnungen sehen Macrons Partei La République en Marche bei mehr als 32 Prozent der Stimmen und ist damit klar stärkste Kraft. Berechnungen von Meinungsforschern zufolge kann das Lager des sozialliberalen Präsidenten bei der zweiten Wahlrunde in einer Woche mit einer klaren absoluten Mehrheit rechnen.

Historische Niederlage für Sozialisten

Die konservativen Republikaner kamen den Hochrechnungen zufolge auf rund 21 Prozent, der rechtsextreme Front National (FN) von Marine Le Pen erzielte etwa 14 Prozent, La France Insoumise des Linkspolitikers Jean-Luc Mélenchon elf Prozent. Eine herbe Niederlage erlitten die Sozialisten: Die frühere Regierungspartei, die bisher die absolute Mehrheit stellte, erhielt nur etwa sieben Prozent der Stimmen.

Der Front National macht die niedrige Wahlbeteiligung für sein schlechtes Ergebnis mitverantwortlich. FN-Generalsekretär Nicolas Bay sagte, sie begünstige unter anderem La République en Marche. Parteichefin Le Pen sagte, sie hoffe auf Siege in mehreren Wahlkreisen bei der zweiten Runde der Parlamentswahl am kommenden Sonntag.

Der Chef der Sozialistischen Partei, Jean-Christophe Cambadélis, warnte vor einem Parlament ohne echte Opposition. Es deute alles darauf hin, dass eine absolute Mehrheit für Macron gesichert sei. Falls diese Mehrheit an kommenden Sonntag noch gestärkt werde, gebe es eine Nationalversammlung ohne echte Kontrollmacht und ohne echte demokratische Debatte.

Der Chef der Linkspartei France Insoumise, Mélenchon, schrieb auf Twitter in Anspielung auf geplante Reformen von Präsident Macron, die niedrige Wahlbeteiligung zeige, dass es keine Mehrheit in Frankreich gebe, die Arbeitnehmerrechte "zerstören" wolle.

L'abstention montre qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays pour appliquer le programme de destruction du code du travail. #LégislativesFi — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 11. Juni 2017

Er rief diejenigen, die sich bislang nicht an der Wahl beteiligten, dazu auf, dem Präsidenten nicht die gesamte Macht zu überlassen.

Niedrige Beteiligung

Einen Monat nach der Präsidentschaftswahl hatten die Franzosen heute über eine neue Nationalversammlung abgestimmt. Die Wahl galt als entscheidende Bewährungsprobe für den neuen Präsidenten Emmanuel Macron. Insgesamt konnten sich mehr als 47 Millionen Menschen an der Abstimmung beteiligen.

Das Innenministerium in Paris teilte mit, dass bis 17 Uhr 40,75 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben haben - vor fünf Jahren waren es um die selbe Zeit 48,31 Prozent. Das Meinungsforschungsinstitut Elabe erwartete bis zum Ende des Tages eine Wahlbeteiligung von 49 Prozent - damit wäre mehr als jeder zweite Wahlberechtigte zu Hause geblieben. Es wäre der niedrigste Wert bei einer Parlamentswahl seit Gründung der Fünften Republik 1958.

Präsident Macron und seine Frau Brigitte gaben in Le Touquet am Ärmelkanal ihre Stimme ab. Der Staatschef begrüßte vor dem Rathaus zahlreiche Anhänger.

Präsident Macron und seine Frau beim Verlassen der Wahlkabine. (AFP PHOTO / Christophe Petit Tesson)

Der Sozialist und ehemalige Premierminister Manuel Valls gab seine Stimme in Evry ab und rief die Franzosen zur Wahl auf.

Zweite Wahlrunde in einer Woche

Die Abgeordneten der Nationalversammlung werden in zwei Runden nach dem Mehrheitswahlrecht bestimmt. Die Kandidaten in den 577 Wahlkreisen benötigen in der ersten Runde die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen, um ein Mandat zu erringen. Das reicht allerdings nur aus, wenn das gleichzeitig mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten umfasst - es kommt also auch auf die Wahlbeteiligung an. Im zweiten Wahlgang reicht die relative Mehrheit.

Die zweite Runde findet am kommenden Sonntag statt. Sie entscheidet über die endgültige Verteilung der Mandate im Parlament. Prognosen zufolge kann Macron dann mit einer bequemen absoluten Mehrheit rechnen. Damit könnte der Staatschef seine Reformvorhaben wie eine weitere Lockerung des französischen Arbeitsrechts umsetzen.

Massive Sicherheitsvorkehrungen

Wegen der Zeitverschiebung waren die Bürger in den französischen Überseegebieten bereits gestern zum ersten Wahlgang aufgerufen. Die Wahlen fanden wegen der Terror-Gefahr unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Ausnahmezustand ist extra für die Wahlen verlängert worden. Rund 50.000 Polizisten und tausende Soldaten sind im Einsatz, um die Abstimmung zu schützen. Unter anderem werden in den Eingangsbereichen der Wahllokale Taschen kontrolliert.

(tep/gri/vic/ach)