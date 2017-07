Die Baubranche florierte und damit auch manche Volkswirtschaft. Und dann platzte die Kreditblase – viele Häusermärkte brachen zusammen. Millionen Hausbesitzer standen ohne Eigentum und ohne Altersvorsorge da.

Dabei gab es vor dem großen Crash im Jahr 2008 Warnzeichen: Schon im Jahr davor meldeten mehrere große Hypothekenbanken ihre Zahlungsunfähigkeit an. Auch die Düsseldorfer IKB geriet in Schieflage: An einem Wochenende im Juli 2007 musste sie mit 3,5 Milliarden aus der Bankenbranche vor dem Zusammenbruch bewahrt werden.

Zehn Jahre später fragen wir: Wie krisenfest sind die Immobilienmärkte heute? Wo wird wieder fleißig gebaut – und wie nachhaltig ist das? Gibt es Schutzmechanismen, die vor einer neuen Überhitzung schützen? Wir berichten aus den USA, China, Spanien, Großbritannien und schauen auch auf den deutschen Immobilienmarkt.

17.7.2017

"Neue Blüte: Hat sich der US-Immobilienmarkt berappelt?" (Katja Ridderbusch)

Die US-Immobilienmärkte haben sich erholt, aber Trumps Pläne für weniger Bankenregulierung könnten zu einer neuen Blase führen.

18.7.2017

"Vorsichtige Banken: Spanischer Immobilienmarkt ist krisenfester" (Marc Dugge)

Spaniens Immobilien werden immer teurer, aber ausgerechnet die Banken sorgen dafür, dass sich keine neue Blase bildet.

19.7.2017

"Vom Brexit zur Blase? Druck auf britischen Immobilienmarkt wächst" (Sandra Pfister)

Die Preise auf dem britischen Immobilienmarkt sinken. Einige befürchten einen Crash, andere sprechen von einer längst notwendig gewordenen Korrektur.

20.7.2017

"Platz die Blase in China? Keine Frage des Obs, sondern des Wanns" (Steffen Wurzel)

China steuert auf eine Immobilienblase zu, die Frage ist nicht mehr Ob, sondern nur noch Wann diese platzt.

21.7.2017

"Teure Immobilien, hohe Mieten: Ist der deutsche Immobilienmarkt krisengefährdet?" (Dieter Nürnberger)

Der deutsche Immobilienmarkt ist überhitzt, von einer Blase will aber (noch) niemand sprechen.

24.7.2017

"Brandbeschleuniger Immobilienfonds: Anleger treiben Wohnungspreise in die Höhe" (Brigitte Scholtes)

Der Druck auf dem Immobilienmarkt wirkt sich auch auf Anleger auf – offene Immobilienfonds finden kaum noch Anlagemöglichkeiten.