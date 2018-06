Morgen Mittag um 12.07 Uhr erreicht die Sonne ihren höchsten Punkt an unserem Himmel. Auf der Nordhalbkugel fängt damit astronomisch der Sommer an.

Nördlich des Nördlichen Polarkreises geht die Sonne morgen gar nicht unter. In diesem Bereich der Erde herrscht Mitternachtssonne. Dies bedeutet, dass sich die Sonne gegen Mitternacht zwar dem Nordhorizont nähert, aber nicht hinter ihm versinkt. Die Sonne steht ununterbrochen am Himmel.

Da die Atmosphäre der Erde das Licht von Sonne und Sternen so bricht, dass diese auch noch zu sehen sind, wenn sie knapp unter dem Horizont stehen, ist das Phänomen der Mitternachtssonne auch noch etwa fünfzig Kilometer südlich des Polarkreises zu bestaunen - sofern der Blick nach Norden frei ist.

Nördlich des Polarkreises geht derzeit die Sonne auch zu Mitternacht nicht unter (Dirk Lorenzen)

Die kürzesten Schatten des Jahres

Zu Sommeranfang erleben wir den längsten Tag des Jahres und die kürzeste Nacht. Nahe der dänischen Grenze steht die Sonne morgen 17,5 Stunden am Himmel - die Nacht, in der es gar nicht richtig dunkel wird, dauert nur 6,5 Stunden. In Lörrach dauert der lichte Tag dagegen nur 16 Stunden.

Morgen geht die Sonne am weitesten im Nordosten auf und am weitesten im Nordwesten unter. Zugleich erreicht sie mittags ihre größte Höhe des Jahres, in Frankfurt am Main fast 63,5 Grad. Nie sind die Schatten mittags kürzer als morgen.

Unsere Erde wendet jetzt ihre Nordhalbkugel so weit wie möglich der Sonne zu. Gleichzeitig zeigt die Südhalbkugel so weit wie möglich von der Sonne weg - daher beginnt in Australien, Südafrika oder Chile morgen der Winter.