Die Taskforce des Weltverbandes habe in ihrem neuen Bericht dem IAAF-Council noch von zahlreichen Mängeln berichtet, sagte IAAF-Präsident Coe. Die Entscheidungsträger seien "enttäuscht und besorgt" angesichts des geringen Fortschritts in Russland.

Nach den Enthüllungen über systematisches Doping war die Russian Athletics Federation (RusAF) im November 2015 gesperrt worden. Das Aus für die WM in London im August galt schon nach der Council-Sitzung im Februar als sicher.

Kaum Fortschritte

Seither habe es kaum nennenswerte Entwicklungen gegeben, so Coe. Das Council hatte zuletzt einen Fahrplan entworfen, nach dem Russland wieder in die IAAF aufgenommen werden könnte. Die Vorgaben von sechs Meilensteinen an den Russischen Leichtathletik-Verband RusAF - unter anderem Dopingtests ohne weitere Vorfälle - seien noch nicht erfüllt, sagte Taskforce-Mitglied Geoff Gardener.

WATCH - IAAF Council Meeting press conference live stream today at 18:00 BST (GMT+1): https://t.co/oV5KKAo6Vb pic.twitter.com/F0ePmAyS5s — IAAF (@iaaforg) 13. April 2017

Es liege nun an den Russen, wann sie zurückkehren können, teilte Coe mit: "Wir haben eine Verantwortung für alle Athleten auf der Welt."