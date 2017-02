Es sei verständlich, dass der tunesische Regierungschef Chahed vor dem Treffen mit Merkel eine Abwehrhaltung gegenüber den Vorschlägen von Auffanglagern in seinem Land an den Tag lege. In Tunesien selbst gebe es eine aufgeheizte Diskussion zum Thema. Chahed "hat keine einfache Front zuhause". Doch der Regierungschef "wird sich auf ein Gespräch sachlich einlassen", sagte Ostry.

Bei den Verhandlungen über Auffanglager müssten beide Länder als Partner zusammenarbeiten. "Beide Seiten müssen davon profitieren." Tunesien brauche vor allem Unterstützung, da das Land mit wirtschaftlichen Problemen und sozialen Spannungen zu kämpfen habe.

Kritik an Abwehrhaltung der Tunesier

Bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber sei es im Interesse beider Länder, zu einer Lösung zu kommen. Tunesien habe bereits Kooperationsbereitschaft gezeigt, aber die Rückführung dauere zu lange, betonte Ostry weiter. Es gebe keine klare lineare Verwaltung in Tunesien, teilweise hätten die Mitarbeiter kein Interesse, dass Akten weiter verwaltet würden. "Das läuft durch den Fall Anis Amri bedauerlicherweise besser und es muss noch schneller laufen. Dessen sind sich die Tunesier bewusst."

Bei Rückführungen abgelehnter Asylbewerber argumentierten die Regierungen, dass sie Beweise bräuchten, dass es sich bei den rückzuführenden Personen um Tunesier handele. "In der Regel sind diese Beweisführungen aber relativ einfach. Und wir haben dann ja auch gesehen, dass es am Ende gerade beim Falle Amri relativ schnell ging, doch es war dann zu spät." Die Tunesier müssten erkennen, "dass man mi dieser Abwehrhaltung nicht mehr weiterkommt."

Lesen Sie hier in Kürze das vollständige Interview mit Hardy Ostry.