US-Politik "Administration hat sich weitgehend als inkompetent erwiesen"

Die Politologin Constanze Stelzenmüller sieht den amerikanischen Präsidenten Donald Trump und das Weiße Haus in der US-Politik isoliert. In der eigenen Partei und in der amerikanischen Wirtschaft sei das Unverständnis über die Aussagen Trumps zur Gewalt von Neonazis in Charlottesville groß, sagte sie im Dlf.

Stefan Heinlein im Gespräch mit Constanze Stelzenmüller